Москва20 июн Вести.Завербованный украинской стороной житель Московской области был задержан сотрудниками ФСБ за "акции устрашения" в отношении троих военнослужащих Минобороны. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено, мужчина был завербован в Telegram представителем украинских спецслужб под легендой осуществления деятельности в коллекторском агентстве.

Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел т.н. "акции устрашения" по адресам проживания трех военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации говорится в материале ведомства

Противоправная деятельность россиянина, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины, была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или с применением оружия), также рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По словам самого задержанного, видео с которым также опубликовало ведомство, он увидел объявление о заработке и откликнулся на него. Тогда куратор дал мужчине три задания, которые он позднее выполнил и получил денежное вознаграждение.

Как отметили в ЦОС, ранее органами безопасности к уголовной ответственности привлечены более 20 человек, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора.