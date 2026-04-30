Москва30 апрВести.Двое завербованных Украиной россиян задержаны за акции устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что речь идет о двух жителях московского региона, которые были завербованы украинскими спецслужбами.
"По заданию куратора указанные лица 28 апреля 2026 года провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзораговорится в сообщении
Уточняется, что россиян завербовали в мессенджере Telegram "под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах".
Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщала, что в Москве задержаны двое подозреваемых в хулиганских действиях в отношении сотрудников Роскомнадзора (РКН). По данным СК, задержанные совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета.