ФСБ: задержаны 2 россиян за акции устрашения против руководителей Роскомнадзора

ФСБ: двое россиян задержаны за акции устрашения против руководства РКН ФСБ: задержаны 2 россиян за акции устрашения против руководителей Роскомнадзора

Москва30 апр Вести.Двое завербованных Украиной россиян задержаны за акции устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что речь идет о двух жителях московского региона, которые были завербованы украинскими спецслужбами.

"По заданию куратора указанные лица 28 апреля 2026 года провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора говорится в сообщении



Уточняется, что россиян завербовали в мессенджере Telegram "под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах".

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщала, что в Москве задержаны двое подозреваемых в хулиганских действиях в отношении сотрудников Роскомнадзора (РКН). По данным СК, задержанные совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета.