В Москве задержаны двое подозреваемых в хулиганстве в отношении сотрудников РКН

СК: в Москве задержаны подозреваемые в хулиганстве в отношении сотрудников РКН В Москве задержаны двое подозреваемых в хулиганстве в отношении сотрудников РКН

Москва30 апр Вести.В Москве задержаны двое подозреваемых в хулиганских действиях в отношении сотрудников Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, инцидент произошел во вторник, 28 апреля. По версии следствия, преступление совершили двое злоумышленников, один из которых – несовершеннолетний.

… [Подозреваемые,] находясь у квартир троих сотрудников Роскомнадзора, совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета сказано в материале

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В короткие сроки следователи и сотрудники ФСБ установили и задержали подозреваемых. В ближайшее время их доставят в подразделение ГСУ СК по столице для следственных действий.