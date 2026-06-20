К ответственности привлекли более 20 лиц, угрожавших покушением руководству РКН К ответственности привлекли более 20 лиц, угрожавших покушением руководству РКН

Москва20 июн Вести.К уголовной ответственности привлечено более 20 человек, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что украинские спецслужбы через Telegram активно продолжают втягивать российскую молодежь посредством быстрых заработков в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении представителей командного состава Министерства обороны РФ, принимающих непосредственное участие в специальной военной операции.

Ранее органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора сказано в материале ЦОС

В апреле был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. В частности, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства. В том же месяце двое юношей, в том числе один несовершеннолетний, находясь у квартир троих сотрудников Роскомнадзора, разместили на дверях молотки со следами жидкости бурого цвета.

Ранее в этот день за "акции устрашения" в отношении троих военнослужащих Минобороны был задержан завербованный украинской стороной житель Московской области.