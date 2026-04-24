ФСБ опубликовала видео с участниками подготовки теракта против руководства РКН

Появилось видео задержания участников подготовки теракта против руководства РКН ФСБ опубликовала видео с участниками подготовки теракта против руководства РКН

Москва24 апр Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса участников подготовки теракта в отношении руководства Роскомнадзора.

На кадрах показаны обыски у сторонников неофашистской идеологии. У них были найдены самодельное взрывное устройство массой 1 килограмм, гранат Ф-1, пистолет ПМ, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика. украинских военизированных формирований.

Ранее в ФСБ сообщали, что 18 апреля был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. В частности, планировалось подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства.

Задержания прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram. При задержании 22-летний главарь террористической группы оказал сопротивление и был нейтрализован.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о приготовлении к теракту.