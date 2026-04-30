Москва30 апр Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания участников акции устрашения руководителей Роскомнадзора. Видео предоставлено ЦОС ФСБ.

Ранее стало известно, что в Москве задержаны двое подозреваемых в хулиганских действиях в отношении сотрудников Роскомнадзора (РКН). Преступление произошло 28 апреля 2026 года. Подозреваемые разместили на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

На видео запечатлено, как оперативники вламываются в квартиру​​​. Также показаны признания задержанных. Один из подозреваемых сообщил, что в ходе акции использовалась имитация крови.

Я в Telegram познакомился с неким Игорем, который представился частным детективом. У него я выполнял поручение, где надо следить за людьми. Потом мы начали работать на коллекторское агентство, как он заявил. Он дал мне задание обмочить молотки в бутафорскую кровь и повесить по пяти адресам сотрудников Роскомнадзора сообщил, в частности, подозреваемый

По данным ФСБ России, подозреваемых завербовали украинские спецслужбы.