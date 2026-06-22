Москва22 июнВести.ФСБ выложила кадры задержания двух мужчин, подозреваемых в подготовке подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье, один из них на видео дает признательные показания.
В понедельник ФСБ информировала, что двое россиян задержаны в Подмосковье за подготовку теракта на железной дороге по заданию Киева. По данным силовиков, готовился подрыв поезда с ГСМ.
Согласно кадрам видео Центра общественных связей ФСБ, один подозреваемый был задержан на кладбище в темное время суток при попытке скрыться с сумкой, которую он, по его словам, "только что нашел". В сумке оказались предметы, похожие на части взрывного устройства.
Второй мужчина был задержан у железной дороги.
По заданию спецслужбы Украины должен был разложить взрывное устройство на этом участке дороги и подорвать во время прохождения цистерну с топливомговорит задержанный на видео
Несколько дней назад ФСБ сообщала о задержании трех пособников спецслужб Украины, которые готовили теракты против военнослужащих РФ.