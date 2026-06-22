ФСБ выложила видео задержания мужчин, готовивших подрыв поезда в Подмосковье ФСБ показала кадры задержания мужчин за подготовку подрыва поезда в Подмосковье

Москва22 июн Вести.ФСБ выложила кадры задержания двух мужчин, подозреваемых в подготовке подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье, один из них на видео дает признательные показания.

В понедельник ФСБ информировала, что двое россиян задержаны в Подмосковье за подготовку теракта на железной дороге по заданию Киева. По данным силовиков, готовился подрыв поезда с ГСМ.

Согласно кадрам видео Центра общественных связей ФСБ, один подозреваемый был задержан на кладбище в темное время суток при попытке скрыться с сумкой, которую он, по его словам, "только что нашел". В сумке оказались предметы, похожие на части взрывного устройства.

Второй мужчина был задержан у железной дороги.

По заданию спецслужбы Украины должен был разложить взрывное устройство на этом участке дороги и подорвать во время прохождения цистерну с топливом говорит задержанный на видео

Несколько дней назад ФСБ сообщала о задержании трех пособников спецслужб Украины, которые готовили теракты против военнослужащих РФ.