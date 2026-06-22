Москва22 июнВести.Двое россиян задержаны в Подмосковье за подготовку теракта на железной дороге по заданию Киева, сообщает ФСБ.
По данным силовиков, готовился подрыв поезда с горюче-смазочными материалами (ГСМ).
На территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического актаговорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ
Согласно информации правоохранителей, двое россиян вступили в контакт с украинскими спецслужбами и по заданию куратора взяли из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать железнодорожный состав с ГСМ в московском регионе.