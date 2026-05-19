Москва19 мая Вести.Федеральная служба безопасности РФ на территории Воронежской области пресекла противоправную деятельность двух граждан ближнего зарубежья, 1982 и 1988 гг.р., планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено, иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины (СБУ) в Telegram, а позднее по поручению куратора покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов.

В дальнейшем по заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона говорится в материале ведомства

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ России.

По факту противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу добавили в ЦОС ФСБ

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.