ФСБ заявила о срыве диверсии против НПЗ в Ухте В Ухте ФСБ сорвала диверсию против местного предприятия нефтяной промышленности

Москва27 апр Вести.ФСБ России в Ухте (Республика Коми) предотвратила диверсию против предприятия нефтяной промышленности, которую, по данным ведомства, готовили двое граждан России по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации спецслужбы, эти люди через зарубежные интернет‑мессенджеры установили конфиденциальный контакт с представителями спецслужб Украины и передавали им данные о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также сведения о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, участвующих в специальной военной операции.

Действуя по указанию кураторов они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона говорится в сообщении пресс-службы

При попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Среди силовиков и гражданского населения пострадавших нет.

На месте происшествия, по данным ведомства, изъяли два беспилотных летательных аппарата с боевой частью из взрывчатки иностранного производства, два пистолета Макарова и телефоны задержанных, в которых обнаружены материалы, подтверждающие их причастность к подготовке диверсии.

Следственное отделение УФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.