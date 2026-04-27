ФСБ выложила переговоры диверсантов о создании "волшебной" смеси для подрыва НПЗ ФСБ обнародовала диалог диверсантов о создании "волшебной" смеси для подрыва НПЗ

Москва27 апр Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ обнародовал фрагмент перехваченного диалога россиян, которые по указаниям украинских спецслужб готовили диверсию против нефтеперерабатывающего завода в Ухте (Республика Коми).

В опубликованной записи двое злоумышленников обсуждают наблюдение за промышленными объектами, включая подстанции, трубопроводы и территории, относящиеся к нефтеперерабатывающему комплексу. В разговоре упоминается необходимость изучения местности в темное время суток и выбор точек для возможного размещения неких предметов. Также звучат фразы о подготовке "волшебной" смеси.

Будем эту движуху делать, то, что мы хотим. Желательно, чтобы там смесь была тоже волшебная такая, чтобы не только трубы разорвало, но и загорелось сказал один из диверсантов

В ведомстве уточнили, что при попытке задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Среди силовиков и гражданского населения пострадавших нет.

Следственное отделение УФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.