Москва17 июн Вести.Задержанный в Тюменской области пособник спецслужб Украины инициативно вступил в переписку с представителями украинских спецслужб и по их заданию планировал устроить теракт на одном из объектов "Транснефти", сообщили в ЦОС ФСБ.

На видео, которое распространило ведомство, он рассказал, что в ходе переписки с куратором обсуждались возможные объекты, в том числе топливной энергетики на территории Тюмени.

В феврале мной для поддержания конспиративной связи от куратора путем закладки были получены сим-карты, а также самодельное взрывное устройство для подрыва линии "Транснефти" вблизи окружной дороги Тюмени сказал фигурант

Силовики задержали мужчину, когда он собирался забрать самодельное взрывное устройство из тайника.

Ранее в ФСБ сообщали о задержании троих пособников украинских спецслужб в Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области. Они должны были устроить диверсионно-террористические акты в отношении военнослужащих, волонтеров, объектов топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.