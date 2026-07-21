В Тюмени предотвращен готовившийся агентом ГУР теракт на крупном предприятии На крупном предприятии в Тюмени предотвращен готовившийся Киевом теракт

Москва21 июл Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) задержали в Тюмени мужчину, готовившего по заданию Киева теракт на одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа (УФО), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в г. Тюмень пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1966 г.р., планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа говорится в сообщении ЦОС

Мужчина, родившийся в Украинской ССР, связался в Telegram с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины. По заданию куратора злоумышленник провел разведку участка железнодорожных путей крупного регионального объекта энергетики, изучил график движения составов и систему охраны и определил места, куда можно установить самодельное взрывное устройство (СВУ).

Затем он купил необходимые комплектующие и собрал СВУ, предварительно получив инструкции от украинского куратора. Взрывное устройство злоумышленник заложил в заранее оборудованный тайник в заброшенном здании в Тюмени.

При задержании с поличным преступник открыл стрельбу из автомата и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирных граждан нет.

Оперативно-следственная группа на месте происшествия изъяла автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

20 июля ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб, который собирался подорвать автомобиль участника спецоперации (СВО) в Ставропольском крае. Как стало известно, мужчина 1977 г.р. сам предлагал Киеву способы совершения преступления.