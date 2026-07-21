Москва21 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры операции в Тюмени, в ходе которой был ликвидирован 60-летний россиянин, подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, мужчина планировал диверсионно-террористический акт на одном из ключевых промышленных объектов Уральского федерального округа (УФО).

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемый был обнаружен при попытке заложить самодельное взрывное устройство в тайник в заброшенном здании. При задержании он открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделений и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и гражданских нет.

По версии ФСБ, мужчина через Telegram связался с представителем ГУР Минобороны Украины и выполнял его задания. Он изучал участок железной дороги у крупного энергетического объекта, график движения составов и систему охраны, после чего собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и спрятал его в заранее подготовленном тайнике.

На месте происшествия нашли автомат Калашникова, боеприпасы и компоненты взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

20 июля ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб, который собирался подорвать автомобиль участника спецоперации (СВО) в Ставропольском крае. Как стало известно, мужчина 1977 г.р. сам предлагал Киеву способы совершения преступления.