ФСБ показала реакцию родных на задержание готовившего теракт в Крыму

"Зачем тебе деньги?". Родственники готовившего теракт в Крыму в отчаянии ФСБ показала реакцию родных на задержание готовившего теракт в Крыму

Москва29 апр Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал видео о задержании гражданина России, готовившего теракты на территории Крыма по заданию украинских спецслужб.

Судя по кадрам, в доме задержанного в присутствии его самого и его родных был проведен обыск. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за денег.

Зачем тебе деньги?! Чего тебе не сиделось? с отчаянием в голосах спросили его женщины

По данным ФСБ, россиянин готовил теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Как рассказал задержанный, украинские спецслужбы завербовали его в 2025 году. После выполнения заданий он должен был покинуть территорию РФ.

У мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), взрывчатку и устройства для сборки еще двух СВУ.