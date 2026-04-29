Москва29 апрВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал видео о задержании гражданина России, готовившего теракты на территории Крыма по заданию украинских спецслужб.
Судя по кадрам, в доме задержанного в присутствии его самого и его родных был проведен обыск. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за денег.
Зачем тебе деньги?! Чего тебе не сиделось?с отчаянием в голосах спросили его женщины
По данным ФСБ, россиянин готовил теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Как рассказал задержанный, украинские спецслужбы завербовали его в 2025 году. После выполнения заданий он должен был покинуть территорию РФ.
У мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), взрывчатку и устройства для сборки еще двух СВУ.