Кураторы ВСУ дали псевдоним Хан готовившему теракт в Крыму ФСБ: задержанному по делу о теракте в Крыму кураторы ВСУ дали позывной Хан

Москва29 апр Вести.Задержанный за подготовку теракта в Крыму россиянин заявил, что в 2025 году его завербовали украинские спецслужбы и присвоили ему псевдоним Хан. Об этом он рассказал на видеозаписи, опубликованной ЦОС ФСБ.

Он рассказал, что по указанию куратора должен был ликвидировать цель с помощью подрыва, для чего получил координаты схрона со взрывчаткой, забрал ее и хранил у себя дома.

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По его словам, он проводил разведку по месту жительства предполагаемой жертвы, получил задание подорвать объекты газо- и электроснабжения, фотографировал станцию и отправлял снимки куратору. Затем ему, как он утверждает, передали координаты еще одного схрона с двумя комплектами взрывчатки, но при попытке их забрать его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее ФСБ России сообщала о задержании в Крыму россиянина, которого считают причастным к подготовке терактов в интересах украинских спецслужб.