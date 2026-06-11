Москва11 июн Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала в сети видео задержания, в котором, по данным ведомства, фигурирует агент Службы безопасности Украины (СБУ), готовивший покушение на российского военнослужащего. Соответствующее сообщение распространил Центр общественных связей ФСБ, передаёт РИА Новости.

На кадрах, как утверждают в службе, сотрудники спецслужб задерживают мужчину в квартире; при обыске были изъяты пистолет, глушитель и боезапас. По данным ФСБ, задержанный — иностранец 1990 года рождения. Он дал признательные показания и, по сведениям следствия, рассказал, что по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами и был заброшен в Россию в феврале 2026 года для подготовки теракта.

Ведомство утверждает, что по указанию куратора задержанный достал из тайника пистолет с глушителем и 16 патронов, затем провёл разведку адресов проживания предполагаемой цели — военнослужащего одного из подразделений Минобороны в Москве. Сначала, как отмечает ФСБ, исполнителю было поручено ликвидировать военного, затем задание якобы изменили: ему якобы велели спрятать оружие и вылететь в Республику Молдову для обучения сборке взрывных устройств, чтобы в дальнейшем применить их против намеченной жертвы.

ФСБ опубликовала видеозапись задержания и изъятые предметы; ведомство также сообщило о полученных показаниях. На момент публикации комментариев от Службы безопасности Украины по этому поводу не поступало. Информация, представленная ФСБ, требует проверки судебными и правоохранительными органами в установленном порядке.