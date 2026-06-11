ФСБ: иностранец по заданию Киева готовил теракт против российского военного

ФСБ: завербованный Киевом в ЕС иностранец хотел застрелить российского военного ФСБ: иностранец по заданию Киева готовил теракт против российского военного

Москва11 июн Вести.Сотрудники ФСБ задержали иностранца, завербованного в ЕС агентами Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал убийство военнослужащего подразделения Минобороны РФ. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что иностранец 1990 года рождения был заброшен в Россию в феврале 2026 года.

Для осуществления теракта он приобрел пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, после чего произвел разведку по адресам проживания и работы военнослужащего, отмечает ведомство.

...Задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране говорится в сообщении

За выполнение задания украинские кураторы обещали содействовать мужчине в получении статуса беженца для законного пребывания в ЕС.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.