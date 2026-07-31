Глава комиссии США рассказал о последствиях атак ВСУ в Санкт-Петербурге Глава комиссии США Кук стал свидетелем последствий атак ВСУ в Петербурге

Москва31 июл Вести.Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук не ожидал увидеть последствия атак ВСУ по "такому утонченному и прекрасному городу" во время июньского визита в Санкт-Петербург. Своими впечатлениями от увиденного он поделился с РИА Новости.

Кук посетил город на Неве во главе американской делегации для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе отметил Кук

Он добавил, что в тот день направлялся через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.

Кроме того, Кук высказался о состоянии городских зданий и общей атмосфере Санкт-Петерубрга.

Город выглядит прекраснее, чем когда-либо подытожил американец

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью China Media Group заявил, что значение визита американской делегации на Петербургский международный экономический форум не стоит переоценивать.