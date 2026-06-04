Беглов: атака на Петербург говорит о том, что у наших врагов сдают нервы

Беглов: атака на Петербург подтверждает, что у Киева сдают нервы Беглов: атака на Петербург говорит о том, что у наших врагов сдают нервы

Москва4 июн Вести.Атака на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свидетельствует о том, что у противника сдают нервы. Такое мнение ИС "Вести" выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он сообщил, что система противовоздушной обороны успешно справилась с атакой.

Вчерашнее еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система нашей противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы. Но они всегда бывают, потому что это была атака, непростая, сложная атака. Но мы к ней готовились, и мы достойно встретили наших неприятелей сказал Беглов

По словам губернатора, все необходимые меры для обеспечения безопасности в городе были приняты.

Что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны отметил он

3 июня ВСУ атаковали беспилотниками Санкт-Петербург. В результате пострадали 4 человека. После утренней атаки противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам Петербурга зафиксированы повреждения инфраструктуры.