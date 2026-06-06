Москва6 июнВести.Масштабная атака беспилотных летательных аппаратов Украины была совершена на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
В настоящее время работают силы противовоздушной обороны.
Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначениянаписал Беглов в MAX
Глава города призвал горожан оставаться в домах и избежать выхода на улицу. Также он допустил возникновение перебоев с работой мобильного интернета.
Накануне в городе была объявлена воздушная тревога.