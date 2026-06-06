Москва6 июнВести.Жителей Санкт-Петербурга просят не выходить на улицу на фоне масштабной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Беглов.
Соответствующие рекомендации дал оперштаб.
Прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернетанаписал Беглов в мессенджере MAX
Северная столица и Ленинградская область подверглись беспилотной атаке утром 6 июня, в субботу. Как ранее сообщил глава региона Александр Дрозденко, уничтожено более 140 вражеских дронов.
В аэропорту Пулково из-за ограничений на использование воздушного пространства задерживаются 43 рейса.