Беглов попросил петербуржцев не выходить на улицу во время отражения атаки БПЛА

Из-за масштабной атаки БПЛА петербуржцев попросили не выходить на улицу Беглов попросил петербуржцев не выходить на улицу во время отражения атаки БПЛА

Москва6 июн Вести.Жителей Санкт-Петербурга просят не выходить на улицу на фоне масштабной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Беглов.

Соответствующие рекомендации дал оперштаб.

Прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета написал Беглов в мессенджере MAX

Северная столица и Ленинградская область подверглись беспилотной атаке утром 6 июня, в субботу. Как ранее сообщил глава региона Александр Дрозденко, уничтожено более 140 вражеских дронов.

В аэропорту Пулково из-за ограничений на использование воздушного пространства задерживаются 43 рейса.