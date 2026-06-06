В Ленобласти создан оперштаб в связи с массированной атакой БПЛА

Дрозденко сообщил о создании оперштаба на фоне массированной атаки БПЛА В Ленобласти создан оперштаб в связи с массированной атакой БПЛА

Москва6 июн Вести.В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область создан оперштаб. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в MAX.

Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности говорится в сообщении

По последним данным, в небе над регионом сбиты 141 БПЛА ВСУ. Продолжается боевая работа. Падение обломков сбитых дронов зафиксировано в Ломоносовском, Лужском и Волосовском районах. В настоящее время силы и средства Минобороны ликвидируют возгорание вблизи поселка Большая Ижора.

Губернатор напомнил, что при сигнале воздушной опасности необходимо действовать в соответствии с разработанной региональным оперштабом памяткой.