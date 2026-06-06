Количество сбитых в Ленобласти вражеских БПЛА возросло до 141

За утро субботы над Ленобластью сбили более 140 украинских БПЛА Количество сбитых в Ленобласти вражеских БПЛА возросло до 141

Москва6 июн Вести.Количество вражеских БПЛА, сбитых над территорией Ленинградской области, возросло до 141. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах написал глава региона в мессенджере MAX

Он добавил, что недалеко от поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе произошел пожар, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Массированной беспилотной атаке также подвергся Санкт-Петербург. Временно закрыт аэропорт Пулково.