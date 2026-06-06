Москва6 июнВести.Количество вражеских БПЛА, сбитых над территорией Ленинградской области, возросло до 141. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районахнаписал глава региона в мессенджере MAX
Он добавил, что недалеко от поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе произошел пожар, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Массированной беспилотной атаке также подвергся Санкт-Петербург. Временно закрыт аэропорт Пулково.