Москва15 апр Вести.Ленинградская область стала прифронтовым регионом, заявил губернатор Александр Дрозденко. Об этом он сообщил на ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания, трансляция которого шла на странице администрации области во "ВКонтакте".

По словам Дрозденко, за первый квартал 2026 года над регионом были сбиты 243 вражеских беспилотника.

С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым приводит РБК слова главы субъекта

Дрозденко уточнил, что будет реализован комплекс мер по усилению безопасности. Будут созданы дополнительные мобильные огневые группы, построены шесть бетонных вышек, а также будут установлены посты технического наблюдения.