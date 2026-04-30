Москва30 апрВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву о 343 беспилотниках ВСУ, сбитых на территории региона с начала 2026 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Уточняется, что Медведев прибыл в Ленобласть с рабочим визитом в четверг, 30 апреля. В рамках поездки он посетил учебный центр ЛенВО, где ему показали точки подготовки операторов БПЛА.
Дрозденко также рассказал запредседателю Совбеза о том, как на территории области помогают в реабилитации участникам СВО.
Подробно рассказал о кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. Внутри – 1500 услуг, 17 юридических лиц, 14 объектов, 11 зданийговорится в его сообщении
Губернатор Ленобласти добавил, что в осмотре защитных технологий приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Петербурга Александр Беглов.