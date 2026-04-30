Дрозденко доложил Медведеву о 343 сбитых над Ленобластью с начала года БПЛА

Глава Ленобласти доложил Медведеву о 343 сбитых с начала года БПЛА Дрозденко доложил Медведеву о 343 сбитых над Ленобластью с начала года БПЛА

Москва30 апр Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву о 343 беспилотниках ВСУ, сбитых на территории региона с начала 2026 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Уточняется, что Медведев прибыл в Ленобласть с рабочим визитом в четверг, 30 апреля. В рамках поездки он посетил учебный центр ЛенВО, где ему показали точки подготовки операторов БПЛА.

Дрозденко также рассказал запредседателю Совбеза о том, как на территории области помогают в реабилитации участникам СВО.

Подробно рассказал о кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. Внутри – 1500 услуг, 17 юридических лиц, 14 объектов, 11 зданий говорится в его сообщении

Губернатор Ленобласти добавил, что в осмотре защитных технологий приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Петербурга Александр Беглов.