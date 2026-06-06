Семь человек пострадали в результате атак дронов ВСУ на Петербург и Ленобласть

Семь человек пострадали при атаках дронов ВСУ на Петербург и Ленобласть Семь человек пострадали в результате атак дронов ВСУ на Петербург и Ленобласть

Москва6 июн Вести.Семь мирный жителей пострадали в результате атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщили губернаторы указанных регионов.

Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Благодаря российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось не допустить причинения ущерба, однако есть пострадавшие.

Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем канале в мессенджере МАХ

Также рано утром 6 июня украинские боевики атаковали Ленинградскую область — было сбито 144 БПЛА. В результате вражеской агрессии на объекте Министерства обороны возник пожар.

4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем канале в МАХ

В связи с произошедшим было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны близ возгорания. На месте работали несколько групп разминирования. В настоящее время граждане вернулись домой из пунктов временного размещения.