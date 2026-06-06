Москва6 июн Вести.Жители Ленинградской области, которые ранее в этот день были эвакуированы из-за возгорания на объекте Минобороны, возникшем после атаки украинских дронов, доставлены на автобусах домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций. В ближайшие дни … еще будет сохраняться ряд ограничений: проверка территории лесного массива и пляжей еще не завершена и будет продолжена написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Дрозденко добавил, что зоны, которые еще могут представлять опасность - огорожены сигнальными лентами и обозначены информационными табличками с предупреждением. Также организовано дежурство правоохранительных органов.

Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни в целях безопасности.

Рано утром 6 июня украинские боевики атаковали Ленинградскую область — было сбито 144 БПЛА. В результате вражеской агрессии на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе возник пожар. Позднее 4 местных жителя обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. В связи с произошедшим было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны близ возгорания. На месте работали несколько групп разминирования.