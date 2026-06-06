В районе пожара на объекте МО в Ленобласти эвакуировали более 600 человек

Население эвакуируют в районе пожара на объекте Минобороны в Ленобласти В районе пожара на объекте МО в Ленобласти эвакуировали более 600 человек

Москва6 июн Вести.В целях безопасности в районе пожара на объекте Минобороны в поселке Большая Ижора Ленинградской области эвакуировали более 600 местных жителей, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам написал глава региона в мессенджере MAX

Дрозденко добавил, что четырем местным жителям потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.

Ранее стало известно, что транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено.