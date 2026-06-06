Воздух не загрязнен на месте возгорания после атаки дронов ВСУ на Ленобласть

В Ленобласти на месте возгорания после атаки ВСУ взяли пробы воздуха Воздух не загрязнен на месте возгорания после атаки дронов ВСУ на Ленобласть

Москва6 июн Вести.Пробы воздуха взяли в поселке Большая Ижора Ленинградской области, где ранее в этот день на объекте Минобороны произошел пожар в результате атак украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Леноблэкомилицией в Большую Ижору направлена мобильная лаборатория и проведен забор проб атмосферного воздуха: превышения доступимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Въезд в Большую Ижору свободный, ограничений движения транспорта нет.

Рано утром 6 июня украинские боевики атаковали Ленинградскую область — было сбито 144 БПЛА. В результате вражеской агрессии на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе возник пожар. Позднее 4 местных жителя обратились за медпомощью. В связи с произошедшим произошла частичная эвакуация жителей из зоны близ возгорания. На месте работали несколько групп разминирования. В настоящее время граждане уже вернулись домой из пунктов временного размещения.

Также утром Санкт-Петербург подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Ущерба объектам нет, однако пострадали 3 человека.