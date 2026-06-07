В Ленобласти запретили прогулки в лесах возле Большой Ижоры Власти Ленобласти запретили вход в лес в районе Большой Ижоры

Москва7 июн Вести.В Ленинградской области закрыли вход в лесополосу между поселками Большая Ижора и Лебяжье до особого распоряжения, запрещены прогулки, а также сбор ягод и грибов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Жители и гости Ломоносовского района! Вход в лесополосу между Большой Ижорой и Лебяжьем ограничен с 6 июня до особого распоряжения сказано в сообщении

Власти настоятельно рекомендовали соблюдать запрет и не пытаться проникнуть за ограждения ради прогулок и сбора грибов и ягод.

Ночью 6 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе сбили 144 БПЛА. В Большой Ижоре загорелся объект Минобороны РФ. Возгорание потушили, в настоящее время на месте работают группы разминирования.