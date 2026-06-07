На автодороге в Ленобласти обезвреживают взрывоопасные предметы

В Ленобласти перекрыли дорогу из-за работ по разминированию На автодороге в Ленобласти обезвреживают взрывоопасные предметы

Москва7 июн Вести.В Ленинградской области временно перекрыто движение по автодороге между Большой Ижорой и Лебяжьем. На этом участке ведется разминирование, объяснил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что речь идет про автомобильную дорогу 41А-007 и прилегающую железнодорожную ветку.

Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет написал Дрозденко в MAX

Также он подчеркнул, что въезд в населенные пункты открыт. Организованы альтернативные маршруты объезда для автомобилистов, а также запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту.

В случае необходимости на линию выйдут дополнительные транспортные средства.