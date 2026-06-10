В Ленобласти восстановят движение на участках, перекрытых 6 июня

В Ленобласти откроют участок дороги и движение поездов, остановленных 6 июня В Ленобласти восстановят движение на участках, перекрытых 6 июня

Москва10 июн Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о завершении работ по восстановлению транспортного сообщения на участке Лебяжье - Большая Ижора.

По данным главы региона в 12.00 в четверг, 11 июня, для проезда станет доступен участок дороги 41А-007 между Большой Ижорой и Лебяжьим.

Кроме того, в 6.37 11 июня будет отправлен первый электропоезд с железнодорожной станции Калище.

Подразделения Министерства Обороны, силы и средства региональных служб РСЧС завершили необходимые работы говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

Как отметил Александр Дрозденко, решением оперативного штаба определено, что движение безопасно. Также губернатор поблагодарил все службы за работу.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) также заявили о возобновлении движения поездов на участке Калище – Ораниенбаум. В ОЖД напомнили, что по техническим причинам оно было остановлено 6 июня. Пассажиров доставляли автобусами по маршруту Ораниенбаум – Гостилицы – Лопухинка – Калище.