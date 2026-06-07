Москва7 июнВести.В Ленинградской области на участке Калище – Ораниенбаум продолжает действовать временная схема пассажирских перевозок – все пригородные поезда курсируют по укороченному маршруту до станции Ораниенбаум-1 и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Отмечается, что для пассажиров электричек организован автобусный маршрут через закрытый участок.
О возобновлении движения пригородных поездов в штатном режиме будет сообщено дополнительносказано в сообщении
Участок Калище – Ораниенбаум был закрыт 6 июня по техническим причинам после атаки украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено.