РЖД: электрички до Ораниенбаума в Ленобласти ходят по укороченному маршруту РЖД: в Ленобласти сохраняется временная схема пассажирских перевозок

Москва7 июн Вести.В Ленинградской области на участке Калище – Ораниенбаум продолжает действовать временная схема пассажирских перевозок – все пригородные поезда курсируют по укороченному маршруту до станции Ораниенбаум-1 и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что для пассажиров электричек организован автобусный маршрут через закрытый участок.

О возобновлении движения пригородных поездов в штатном режиме будет сообщено дополнительно сказано в сообщении

Участок Калище – Ораниенбаум был закрыт 6 июня по техническим причинам после атаки украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено.