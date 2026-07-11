В Ленобласти из-за непогоды задержаны несколько пригородных поездов

На фоне непогоды задержаны электрички между Петербургом и Ленобластью В Ленобласти из-за непогоды задержаны несколько пригородных поездов

Москва11 июл Вести.Несколько электричек, курсирующих между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, задержаны из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

На более чем тридцать минут задерживаются два поезда Луга – Санкт-Петербург.

Более чем на час задержаны одна электричка из Петербурга до станции Луга в Ленобласти и еще три в обратном направлении.

Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за непогоды отложили матч между женскими "Зенитом" и "Енисеем".