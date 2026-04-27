Непогода повлияла на график движения поездов в Москву на Павелецком направлении

Из-за непогоды задерживаются поезда в Москву на Павелецком направлении Непогода повлияла на график движения поездов в Москву на Павелецком направлении

Москва27 апр Вести.На Павелецком направлении произошел сбой в движении, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В настоящее время задерживаются поезда, следующие в Москву из Белгорода, Владикавказа, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в настоящее время с отставанием от графика до 2,5 часов следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы говорится в заявлении, опубликованном ФПК в мессенджере MAX

В Федеральной пассажирской компании заверили, что делается все необходимое для ввода в график задержанных пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сохранении непогоды до конца текущих суток.