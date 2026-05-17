Москва17 мая Вести.Из-за дождя задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления, следующие в сторону Москвы и области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Сотрудники МЖД делают все возможное для сокращения времени опоздания электричек.

Ранее в пресс-службе МЧС предупредили москвичей о сильных осадках, которые пройдут в столице вечером в воскресенье. В ведомстве рекомендовали оставлять машины в безопасных местах, избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

Также вечером 17 мая сообщалось, что по техническим причинам произошел сбой в движении на Курском направлении Московской железной дороги. В настоящее время пригородные поезда в сторону Москвы и в направлении Подмосковья следуют с отклонением от графика.