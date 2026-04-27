Приостановлено движение в сторону Москвы на Савеловском и Казанском направлениях

На Савеловском и Казанском направлениях МЖД нет движения в сторону Москвы Приостановлено движение в сторону Москвы на Савеловском и Казанском направлениях

Москва27 апр Вести.Временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы на Савеловском и Казанском направлениях, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Причиной сбоев в движении стали неблагоприятные погодные условия.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв контактного провода на перегоне Лобня – Марк говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МЖД

В результате обрыва провода приостановлено движение составов на Савеловском направлении в Москву.

Кроме того, временно остановлены поезда, следовавшие в сторону Москвы на Казанском направлении. Это произошло после того, как из-за сильного ветра и налипшего снега на участке Быково – Люберцы упало дерево.

В МЖД принесли извинения пассажирам и заверили, что в настоящее время делается все необходимое для стабилизации графика движения.