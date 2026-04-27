Москва27 апрВести.Временно приостановлено движение поездов в сторону Москвы на Савеловском и Казанском направлениях, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Причиной сбоев в движении стали неблагоприятные погодные условия.
Из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв контактного провода на перегоне Лобня – Маркговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МЖД
В результате обрыва провода приостановлено движение составов на Савеловском направлении в Москву.
Кроме того, временно остановлены поезда, следовавшие в сторону Москвы на Казанском направлении. Это произошло после того, как из-за сильного ветра и налипшего снега на участке Быково – Люберцы упало дерево.
В МЖД принесли извинения пассажирам и заверили, что в настоящее время делается все необходимое для стабилизации графика движения.