На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек Из-за вынужденной остановки состава на Ярославском направлении произошел сбой

Москва12 мая Вести.Сбой в движении произошел вечером во вторник, 12 мая, на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД, причиной произошедшего стала остановка состава на перегоне Мытищи – Пушкино.

Уточняется, что поезд прекратил движение по техническим причинам.

В 19.39 на перегоне Мытищи – Пушкино Ярославского направления МЖД по техническим причинам был задержан пригородный поезд №7022 Москва – Александров говорится в публикации

В связи с этим на время организации работ по оказанию помощи, задержаны пригородные электропоезда, следовавшие из Москвы в направлении Московской области. В настоящее время речь идет о двух задержанных электричках.