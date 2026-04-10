Задержки в движении поездов на МЦД-1 возникли из-за травмирования человека

Поезда на МЦД-1 были задержаны из-за травмирования человека

Москва10 апр Вести.Задержки в движении поездов на МЦД-1 возникли из-за травмирования человека на остановочном пункте Водники Савеловского направления МЖД. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 20.51 мск 10 апреля.

Совершил вынужденную остановку поезд №6254 Кубинка-Дубна из-за травмирования человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

На место была вызвана бригада медиков. В связи с чем в пути были задержаны поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и электрички дальних маршрутов в сторону области.

В 21.45 поезд №6254 продолжил движение по маршруту.