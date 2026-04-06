Москва6 апрВести.На МЦД-1 поезда следуют с задержками. Это произошло в связи с вынужденной остановкой поезда, сообщает ТАСС.
Речь идет про движение поездов в сторону Одинцово.
В настоящее время несколько пригородных поездов МЦД-1 следуют в сторону Одинцово с отклонением от графика
Уточняется, что на станции Москва-Бутырская случилась вынужденная остановка поезда Дмитров – Одинцово. Это было сделано для работы медиков и правоохранительных органов.
По имеющейся информации, сбой в движении поездов связан с тем, что одному из пассажиров стало плохо. На место инцидента прибыли медики, которые констатировали смерть.
В связи со сбоем не исключаются задержки поездов по обороту.