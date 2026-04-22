Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 из-за травмирования человека

Москва22 апр Вести.Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за травмирования мужчины. Об этом сообщил представитель пресс-службы магистрали в беседе с агентством "Интерфакс".

Утром 22 апреля в сети распространилась информация о том, что мужчина попал под поезд на станции "Москва-Сити" МЦД-1 около 07.39 мск.

На перегоне "Фили - Москва-Смоленская" пригородным поездом №7210 … был травмирован посторонний человек, по предварительной информации, нарушивший правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре говорится в сообщении

Пострадавший жив, ему вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время, согласно расписанию, в сторону Лобни задерживаются несколько поездов. Время задержки до 8 минут.