Москва22 апрВести.Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за травмирования мужчины. Об этом сообщил представитель пресс-службы магистрали в беседе с агентством "Интерфакс".
Утром 22 апреля в сети распространилась информация о том, что мужчина попал под поезд на станции "Москва-Сити" МЦД-1 около 07.39 мск.
На перегоне "Фили - Москва-Смоленская" пригородным поездом №7210 … был травмирован посторонний человек, по предварительной информации, нарушивший правила безопасности на железнодорожной инфраструктуреговорится в сообщении
Пострадавший жив, ему вызвали бригаду скорой помощи.
В настоящее время, согласно расписанию, в сторону Лобни задерживаются несколько поездов. Время задержки до 8 минут.