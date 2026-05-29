Москва29 маяВести.Московская железная дорога (МЖД) сообщает о том, что сегодня утром поезда МЦД-2 следуют с небольшой задержкой из-за инцидента на перегоне Тушино – Красный Балтиец Рижского направления.
Там в 07.53 на месте ремонта автомобильного моста один из вагонов электропоезда задел по касательной автовышку, и ее элемент попал в габарит пути. Для осмотра подвижного состава поезд был остановлен и продолжил движение в 08.13, отметили в компании.
В настоящее время поезда МЦД-2 следуют с незначительным увеличением интервалаговорится в публикации МЖД в Telegram-канале
Железнодорожники заверили, что принимают все необходимые меры для его стабилизации.
В результате инцидента никто не пострадал. Вагон повреждений не получил. Причины произошедшего устанавливаются, заявили в компании.