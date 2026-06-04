Москва4 июн Вести.Пригородные поезда МЦД-4 следуют с отклонением от графика в сторону области из-за травмирования человека на станции Кусково. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

На станции Кусково в 19.50 мск электропоездом был травмирован человек, который, предварительно, нарушил правила безопасности на ж/д.

На период оказания медицинской помощи движение поездов на участке Кусково — Реутов организовано по соседнем путям. В связи с этим пригородные поезда Горьковского направления, в том числе МЦД-4, следуют с отклонением от графика в сторону области говорится в Telegram-канале МЖД

Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения.