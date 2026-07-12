Электрички на МЦД-2 ходят с увеличенными интервалами из-за вставшего состава

В движении на МЦД-2 произошел сбой Электрички на МЦД-2 ходят с увеличенными интервалами из-за вставшего состава

Москва12 июл Вести.Электропоезда на МЦД-2 вечером 12 июля следуют с увеличенными интервалами в обе стороны, сообщает Московская железная дорога в мессенджере MAX.

Причиной стала ситуация на перегоне Павшино - Тушино Рижского направления, где в 18.12 пригородный поезд сообщением Нахабино – Подольск совершил вынужденную остановку. В результате движение на этом участке организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Чтобы быстрее ввести движение в график, ряд поездов в сторону Нахабино идут по укороченному маршруту до Курского вокзала.

Железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком принимают все необходимые меры для скорейшей нормализации движения на МЦД-2 подчеркивается в сообщении

Коллектив Московской железной дороги принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.