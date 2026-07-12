Москва12 июлВести.Электропоезда на МЦД-2 вечером 12 июля следуют с увеличенными интервалами в обе стороны, сообщает Московская железная дорога в мессенджере MAX.
Причиной стала ситуация на перегоне Павшино - Тушино Рижского направления, где в 18.12 пригородный поезд сообщением Нахабино – Подольск совершил вынужденную остановку. В результате движение на этом участке организовано по одному пути в реверсивном режиме.
Чтобы быстрее ввести движение в график, ряд поездов в сторону Нахабино идут по укороченному маршруту до Курского вокзала.
Железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком принимают все необходимые меры для скорейшей нормализации движения на МЦД-2подчеркивается в сообщении
Коллектив Московской железной дороги принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.