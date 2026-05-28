Интервалы поездов на МЦД-2 увеличат в ночь на 30 и 31 мая С 29 по 31 мая изменится график поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

Москва28 мая Вести.На второй линии Московских центральных диаметров в ближайшие две ночи - с 29 на 30 мая и с 30 на 31 мая - скорректируют график движения. Поезда станут ходить реже, а часть маршрутов временно сократят. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

В ночь с 29 на 30 мая и с 30 на 31 мая изменятся параметры движения поездов на МЦД-2: будут увеличены интервалы движения поездов, часть поездов проследует укороченными маршрутами говорится в публикации

На Рижском направлении интервалы движения частично увеличат до 1 часа 20 минут. Часть поездов из Нахабино будет следовать только до Тушинской и Павшино, а некоторые составы дальнего пригорода - только от и до Нахабино.

В первую ночь (с 29 на 30 мая) на перегоне от Тушинской до Дмитровской составы в обоих направлениях пустят по ветке, ведущей к Нахабино. Во вторую ночь (с 30 на 31 мая) в тот же временной промежуток аналогичная схема будет действовать на участке между Тушинской и Стрешнево.

На Курском направлении интервалы станут длиннее - до получаса, при этом большинство электричек доедут только до Курского вокзала.

Из-за плановой замены стрелочного перевода на станциях Красный Балтиец и Тушино проезд в сторону Подольска будет временно недоступен. Пассажирам советуют перед выходом из дома уточнить актуальное расписание на сайте или в мобильном приложении перевозчика.