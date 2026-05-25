На Горьковском направлении и МЦД-4 временно поменяют график пригородных поездов Расписание электричек Горьковского направления и МЦД-4 изменится с 26 мая

Москва25 мая Вести.На Горьковском направлении и на линии МЦД-4 временно скорректируют график движения некоторых пригородных электропоездов. Изменения будут действовать в период с 26 мая по 15 июня. Об этом сообщила Московская железная дорога в своем Telegram-канале.

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления, в том числе МЦД-4, временно изменится с 26 мая по 15 июня говорится в публикации МЖД

Корректировки расписания связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры на перегонах Реутово – Железнодорожная в Московском узле, а также Чулково – Гороховец на Горьковской магистрали.В МЖД отметили, что в график внесены значительные изменения, и попросили пассажиров заранее ознакомиться с новым расписанием и с пониманием отнестись к проводимым работам.