Москва17 маяВести.Сбой в движении произошел на Курском направлении Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.
Сейчас пригородные поезда в сторону Москвы и в направлении Московской области следуют с отклонением от графика.
Ранее по техническим причинам на перегоне Красный Строитель - Царицыно … совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7250 Подольск – Нахабиноговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МЖД
В настоящее время поезд Подольск – Нахабино уже продолжил движение. Во время оказания помощи поезда в сторону Москвы были направлены по соседнему пути без остановок на участке Красный Строитель - Москворечье.
В МЖД принесли извинения пассажирам и заверили, что для ввода движения в график делается все необходимое.