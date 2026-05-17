На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении Пригородные поезда Курского направления МЖД выбились из графика

Москва17 мая Вести.Сбой в движении произошел на Курском направлении Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.

Сейчас пригородные поезда в сторону Москвы и в направлении Московской области следуют с отклонением от графика.

Ранее по техническим причинам на перегоне Красный Строитель - Царицыно … совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7250 Подольск – Нахабино говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МЖД

В настоящее время поезд Подольск – Нахабино уже продолжил движение. Во время оказания помощи поезда в сторону Москвы были направлены по соседнему пути без остановок на участке Красный Строитель - Москворечье.

В МЖД принесли извинения пассажирам и заверили, что для ввода движения в график делается все необходимое.