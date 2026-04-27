Москва27 апрВести.В штатном режиме восстановлено движение на Савеловском и Казанском направлениях, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Из-за сбоя задерживаются несколько пригородных поездов, их точное количество пока не уточняется.
Московская железная дорога делает все необходимое для введения поездов в графикговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МЖД
Как сообщалось ранее, на перегоне Лобня – Марк Савеловского направления произошел обрыв контактного провода, а на участке Быково-Люберцы Казанского направления упало дерево. В результате было остановлено движение поездов в сторону Москвы.