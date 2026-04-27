Движение на Арбатско-Покровской линии метро вводится в график

На синей ветке московского метро восстановили движение после падения дерева Движение на Арбатско-Покровской линии метро вводится в график

Москва27 апр Вести.На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено движение, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящее время оно вводится в график.

Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график сообщили в Telegram-канале ведомства

Как сообщалось ранее, сбой произошел из-за дерева, упавшего на пути. Некоторое время поезда не ходили между станциями "Партизанская" и "Щелковская".

По данным синоптиков, в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков.